Fragen und Antworten: Am Montag geht’s am Corona-Testcenter des Deutschen Roten Kreuz (DRK) los mit kostenlosen Corona-Schnelltests für jedermann. Die RHEINPFALZ erklärt, wie das abläuft. DRK-Chef Hans Prager verrät, was Zweibrücker beim Schnelltesten anders macht als andere Kommunen.

Corona-Tests im Minutentakt, kostenlos und für jeden. Dieses Motto gilt ab Montag am Corona-Testcontainer oberhalb des Hauptfriedhofes. Zwischen 7 und 18 Uhr kann jeder, der zuvor einen