Mit zwei Jahren lernen Kinder viele neue Wörter und Dinge zu benennen, und sie sprechen erste Sätze. Eltern können das unterstützen, indem sie mit ihrem Kind Bilderbücher anschauen. Darum geht es in dem Programm „Lesestart 1-2-3“ der Stiftung Lesen. Bei rund 300 Kinderärzten in Rheinland-Pfalz erhalten Eltern ein kostenloses Bilderbuch („Der Mond ist aufgegangen“ von Sandra Grimm/Antje Flad) und Tipps, wie sie das Betrachten von Bilderbüchern, das Vorlesen und Spielen in ihren Alltag einbauen. Aus Zweibrücken machen die Praxen Moser/Semar/Koschela und Neumann mit, in Contwig die Praxis Schönhofen, in Pirmasens die Praxen Wild/Berger und Biran sowie die Pädiatrie im Städtischen Krankenhaus.