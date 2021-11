Die Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz mit Sitz in Kaiserslautern bietet nun auch im Zweibrücker Stadtteilbüro in der Ontariostraße 29 eine kostenlose psychosoziale Beratung für an Krebs erkrankte Menschen und deren Angehörige an. Termine für die Sprechstunden können vereinbart werden unter Telefon 0631 3110830 oder E-Mail kaiserslautern@krebsgesellschaft-rlp.de. „Eine Krebsdiagnose bedeutet einen großen Einschnitt in den Lebensalltag. Ängste und Unsicherheiten belasten die Betroffenen und ihr Umfeld. Angehörige fühlen sich überfordert, Freunde und Bekannte sind verunsichert“, schreibt die Krebsgesellschaft, die Betroffene in einer solchen Situation unterstützen will. Sie bietet Hilfe etwa bei der Verarbeitung von Ängsten und Belastungen, bei Unsicherheiten im Umgang mit Kindern, beim  Beantragen von Reha- und Pflegeleistungen oder beim Antrag auf Schwerbehinderung, bei finanziellen Sorgen oder auch bei der Klärung von Fragen zur beruflichen Zukunft. Die Ansprechpartner sind Psychoonkologen des Informations- und Beratungszentrums in Kaiserslautern.