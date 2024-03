Diesen Samstag und Sonntag, 23. und 24. März, verwandelt sich der Homburger Saalbau in eine Spieleoase: Die „Spielecon 7“ bietet Brett-, Karten-, Rollen- oder Strategiespiele. All diese Spiele kann man sich vor Ort ausleihen oder selbst mitbringen und spielen. Laut Homburger Pressestelle stehen auch Helfer bereit, die bei der Spieleauswahl helfen und sie bei Bedarf erklären. Organisiert wird die Spielemesse vom Verein Gedankenwelten in Zusammenarbeit mit dem Homburger Jugendbüro. Auch andere spannende Aktionen gibt es, etwa ein Flohmarkt, eine Gesprächsrunde rund um das Thema Spieleentwicklung oder ein Turnier zum Strategiespiel „Infinity“. Auch wird der Spiel-Prototyp „Uffbasse“ präsentiert. Verpflegung gibt es ebenfalls. Am Samstag kann man ab 10 Uhr spielen; das Ende ist laut Pressestelle offen. Am Sonntag hat die Messe zwischen 10 und 19 Uhr auf. Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt, Erwachsene müssen 3,50 Euro zahlen.