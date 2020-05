Seit Januar 2016 haben sich 165 Menschen aus 44 Ländern in Zweibrücken einbürgern lassen. Die meisten kommen aus Südosteuropa, aus Vorderasien und aus Südostasien. Der Brexit spielte eine überraschende Rolle.

Schnell vor dem Brexit noch einbürgern lassen? In Zweibrücken machten das im vergangenen Jahr gerade mal zwei Briten. In ganz Rheinland-Pfalz ließen sich laut Statistischem Landesamt im Jahr vor dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union so viele Briten einbürgern wie in keinem Jahr zuvor. Und doch waren es im Vergleich zu anderen Nationen überraschend wenige.

Nach Auskunft der städtischen Pressestelle leben in ganz Zweibrücken nur 13 Briten. Sechs von ihnen haben die deutsche und die britische Staatsbürgerschaft, sind also Doppelstaatler. 2019 ließen sich zwei Briten einbürgern; 2018 und 2016 war es jeweils nur einer, 2017 gar keiner. Aktuell liegen keine neuen Anträge britischer Staatsbürger vor.

In ganz Rheinland-Pfalz war es so: 664 Personen mit britischem Pass erhielten im Jahr 2019 die deutsche Staatsangehörigkeit. Bezogen auf die Gesamtzahl der zum Jahresende 2018 in Rheinland-Pfalz lebenden Briten entspricht dies knapp einem Sechstel. Erstaunlicherweise das gleiche Verhältnis wie in Zweibrücken. Sämtliche eingebürgerten Personen behielten ihre frühere britische Staatsbürgerschaft bei.

Von Januar 2016 bis Mai 2020 wurden in Zweibrücken 165 Personen aus 44 Ländern eingebürgert. Die Anzahl der Anträge geht leicht zurück. Im laufenden Jahr wurden bisher 15 Personen eingebürgert. Je drei kamen aus Rumänien und Serbien, zwei aus Indien und je eine aus Brasilien, Bulgarien, Finnland, dem Kosovo, Polen, Tunesien und der Ukraine.

2019 waren es 57 Einbürgerungen. Die meisten Personen, nämlich elf, kamen aus Jordanien, gefolgt von sieben aus dem Kosovo und sechs aus Rumänien. Mit jeweils drei Personen waren Kamerun und Polen vertreten; jeweils zwei kamen aus Italien, Kasachstan, dem Sudan und Vietnam. Jeweils eine Person kam aus Albanien, Bosnien-Herzegowina, Frankreich, dem Irak, Mexiko, Moldau, Nepal, Österreich, Russland, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Syrien, Thailand, der Türkei, Ungarn und den USA.

Im Jahr 2018 hatte es etwas weniger Einbürgerungen gegeben, 45 insgesamt. Hier kamen jeweils sechs Personen aus dem Iran und dem Kosovo sowie fünf aus Syrien und vier aus Vietnam; jeweils drei waren aus Polen und Rumänien und jeweils zwei aus Indien und Serbien. Bosnien-Herzegowina, Chile, China, Griechenland, Kasachstan, Kenia, Kirgistan, Pakistan, Thailand, die Türkei, Tunesien, die Ukraine und die USA waren je einmal vertreten.

Im Jahr 2017 wurden die wenigsten Einbürgerungen der letzten vier Jahre gezählt. Von den insgesamt 19 Personen kamen vier aus der Türkei, drei aus Polen und zwei aus Kroatien. Aus Algerien, Frankreich, Griechenland, Indien, Kirgistan, dem Kosovo, Serbien, dem Sudan, der Ukraine und Vietnam war es jeweils eine Person.

Im Jahr 2016 gab es 29 Einbürgerungen. Dabei kamen fünf Personen aus Vietnam, vier aus Indien sowie drei aus der Slowakei. Aserbaidschan, Bulgarien und Syrien waren mit je zwei Personen vertreten. Eine Person kam jeweils aus Algerien, Bosnien-Herzegowina, China, Frankreich, Italien, dem Kosovo, Kroatien, Nordmazedonien, Serbien und Tunesien.

Zählt man nun die Zahlenreihen von Januar 2016 bis Mai 2020 zusammen, so wurden in dieser Zeitspanne insgesamt 165 Personen eingebürgert. Sie kamen aus 44 Ländern. Spitzenreiter mit 16 Einbürgerungen waren Kosovaren, gefolgt von jeweils zwölf Rumäne und Vietnamesen sowie elf Jordaniern und zehn Polen. Neun Inder und jeweils acht Serben und Syrer erhielten die deutsche Staatsbürgerschaft ebenso wie je sechs Iraner und Türken und je vier Briten und Slowaken. Hinzu kommen je drei Bosnier, Bulgaren, Franzosen, Italiener, Kameruner, Kasachen, Kroaten, Sudaner, Tunesier und Ukrainer; je zwei Algerier, Aserbaidschaner, Chinesen, Griechen, Kirgisen, Thailänder und US-Amerikaner; je ein Albaner, Brasilianer, Chilene, Finne, Iraker, Kenianer, Mexikaner, Moldauer, Nepalese, Nordmazedonier, Österreicher, Pakistani, Russe, Slowene und Ungar.

Wer seit acht Jahren dauerhaft und rechtmäßig in Deutschland lebt, hat einen Anspruch auf Einbürgerung, wenn sein Aufenthaltsrecht unbefristet und auf Dauer angelegt ist und er sich zum Grundgesetz bekennt sowie seine bisherige Staatsangehörigkeit aufgibt (hier gibt es allerdings Ausnahmen, es gibt auch Doppel-Staatsbürger). Außerdem muss ein Einbürgerungstest bestanden werden, bei dem nachzuweisen ist, dass man die deutsche Sprache mündlich und schriftlich beherrscht (Niveau B1) und man sich mit der Rechts- und Gesellschaftsordnung und den Lebensverhältnisse in Deutschland auskennt. Wer eingebürgert werden will, muss den Lebensunterhalt für sich und seine Angehörigen eigenständig sichern können und darf nicht wegen einer Straftat verurteilt sein. Die Einbürgerungsgebühr beträgt für Erwachsene 255 Euro, für Kinder 51 Euro, wenn sie zusammen mit ihren Eltern eingebürgert werden.