Die französische Kosmetik-Marke L’Oréal eröffnet am 22. Oktober einen Laden im Zweibrücker Fashion Outlet. Es ist der erste L’Oréal Outlet Store Deutschlands.

Der 115 Quadratmeter große Laden entsteht direkt in der Ladenzeile, die vom Parkplatz aus zu sehen ist, und zwar auf der rechten Seite zwischen Lacoste und Mustang. Darin werden unter anderem Kosmetik-Produkte der Marken L’Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, NYX Professional Make-Up, Essie, Mixa, Lancôme, Biotherm und anderen verkauft, die alle zur L’Oréal-Grupe gehören. Zur Eröffnung am 22. Oktober bekommen die ersten 100 Kunden oder Kundinnen Überraschungstüten, es gibt einen Sektempfang mit DJ und ein Glücksrad.