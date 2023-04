Das vierköpfige Kosaken Vokalensemble St. Petersburg aus Russland gastiert am 1. Mai, 17 Uhr, in der Zweibrücker Himmelsbergkapelle.

Unter dem Motto „Friedenskonzert“ singt das Ensemble liturgische Lieder der russisch-orthodoxen Kirche und russische Volkslieder. Vladimir Matygulin (Tenor, Counter-Tenor), Victor Smirnov (Tenor), Alexey Buzakin (Bariton) und Felix Zaretsky (Bass) studierten am St. Petersburger Konservatorium. Smirnov gründete 1992 das sechsköpfige Männer-Vokalensemble Anima, das er zu einem der führenden Ensembles Russlands machte. Es gastierte häufig in unserer Region, Matygulin und Buzakin sangen ebenfalls dort mit.

Auf dem Programm des Konzertes stehen im ersten Teil acht geistliche Werke wie „Jubelt ihr Gerechten“, „Freut euch Menschen“ und „Lobe den Herrn meine Seele“ von den Komponisten Mili Alexejewitsch Balakirev (1837-1910), Pavel Tschesnokov (1877-1944), Fedor I., Zar Theodorus (1577-1598), Alexander Kosolapov, Dobri Christov (1875-1941) und Michael Michailowitsch Ipollitov-Ivanov (1859-1935) und Sarti.

Spenden für Ukraine

Die vier Sänger singen auf Russisch. Im zweiten Teil erklingen neun bekannte russische Volkslieder: „Pastorallied“, „Die Glocken in Jerusalem“, „Russisches Oktoberfestlied“, „Die Abendglocken“, „Der Schwarzmeerschiffer“, „Ziehharmonika aus der Stadt Tula“, „Eintönig klingt hell das Glöcklein“, „Ein langer Weg“ und „Die schwarzen Augen“. Das Ensemble war schon einmal in der Himmelsbergkapelle, 2019, damals noch mit einer Sängerin. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, es wird um Spenden gebeten, mit denen das Ensemble auch ein ukrainisches Waisenhaus unterstützen will.