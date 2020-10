Der Basketballverband Pfalz (BVP) hat unter Vorbehalt den Beginn der Runde ab der Bezirksliga abwärts sowie der Jugend auf den 5./6. Dezember festgelegt. Die Pokalrunde wurde komplett gestrichen (zu wenig Spieltermine). Dagegen hält der Basketballverband Rheinland-Pfalz (BVRP) noch am Start der Oberligen und Landesligen am 7./8. November fest.

Die Zweibrücker Mannschaft würde dann in der Landesliga Rheinhessen-Pfalz beim 1. FC Kaiserslautern 2 loslegen – wenn sich bis dahin wegen Corona nicht weitere Änderungen ergeben. „Wir können zwar im Moment zwei- oder dreimal pro Woche trainieren“, erzählt Rendgen. „Doch wenn man nicht genau weiß, was mit der Runde passiert, ist es schwer, die Motivation unter den Spielern hochzuhalten“, sagt der Coach weiter. „Es ist einfach ein Jahr zum Vergessen. Man hätte am Besten den ganzen Spielbetrieb für ein Jahr ausgesetzt“, findet er.