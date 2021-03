„Clara Schumann – eine Europäische Künstlerin“ heißt das Konzert, mit dem die Stadt Zweibrücken und die Mozartgesellschaft die Streams auf dem Herzogsaal beginnen: Am Samstag, 13. März, um 19 Uhr geht es los. Der Stream ist kostenlos.

Clara Schumann (1819-1896), Pianistin und Komponistin, war die neun Jahre jüngere Ehefrau von Robert Schumann (1810-1856). Zu ihren Lebzeiten war sie so etwas wie ein Popstar in Europa, viel bekannter als Robert. Heute ist es umgekehrt.

Die Zweibrücker Schauspielerin Silvia Bervingas erzählt beim Live-Stream vom Leben dieser ungewöhnlichen Frau, die als Pianistin und Pädagogin bis ins hohe Alter arbeitete. Schon als junge Frau unternahm Clara Wieck, ein Wunderkind auf dem Klavier, ausgedehnte Konzertreisen. Das wollte ihr Robert verbieten, den sie 1840 geheiratet hatte. Doch Clara ließ sich nicht unterkriegen und ging wieder auf Konzerttour. Schließlich sorgten auch Claras Honorare dafür, die Familie (sieben Kinder) zu ernähren. Clara spielte Roberts Werke in den Konzerten und war mitverantwortlich für deren Gesamtausgabe. Als Komponistin wird Clara erst seit 2019, ihrem 200. Geburtstag, in Konzerten wieder so richtig gewürdigt.

Clara Schumanns Trio op. 17. wird in Zweibrücken zu hören sein - und zum Vergleich Robert Schumanns Fantasiestücke op. 88 für Klaviertrio. Zwischen den Stücken liest Silvia Bervingas aus Clara Leben. Es spielt das Trio Vivente mit der Saarländerin Jutta Ernst (Klavier), der Freiburgerin Violinistin Anne Katharina Schreiber und der bayerischen Cellistin Kristin von der Goltz. Für das Trio, das zuletzt 2005 in Zweibrücken spielte, ist es der erste Konzertstream.

Stream

Samstag, 13. März, 19 Uhr