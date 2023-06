Am 10. September startet die Deutsche Radio Philharmonie (DRP) in Saarbrücken in die Spielzeit. Die Brandschutz-Sanierungen in der Congresshalle sind erledigt, sodass man von den Ausweichquartieren wieder zurück in die Congresshalle kann.

In den kommenden Monaten teilt sich Chefdirigent Pietari Inkinen (43) die Bühne mit der DRP und Künstlern wie dem russischen Pianisten Evgenij Kissin, den finnischen Pianisten Olli Mustonen und Antti Siirala, dem lettischen Cellisten Mischa Maisky und der deutsch-koreanischen Spitzen-Geigerin Clara-Jumi-Kang. Drei Sibelius-Sinfonien heraus, „Geniestreiche“ von Richard Strauss, darunter die „Vier letzten Lieder“ mit der bulgarischen Sopranistin Krassimira Stoyanova, außerdem Beethovens Meisterwerke „Eroica“ und „Schicksals-Sinfonie“.

Die Aufführung der 2. Sinfonie von Anton Bruckner widmet Pietari Inkinen „dem großen Bruckner-Dirigenten Stanisław Skrowaczweski“. Der 2017 verstorbene Ehrendirigent der DRP hätte in diesem Jahr 100. Geburtstag gefeiert.

Jörg Widmann

Erstmals verbindet sich der Klarinettist, Komponist und Dirigent Jörg Widmann (50) mit der DRP. Für die Mozart-Woche im November 2023 und die Mendelssohn-Woche im April 2024 hat er Programme komponiert aus Alt und Neu: So verknüpft er Mozarts „Jupiter-Sinfonie“ mit dem Adagio für Glasharmonika und seinem eigenen Orchesterwerk „Armonica“. Zu hören ist auch eine orchestrale Bearbeitung Widmanns der Klarinettensonate von Mendelssohn, ein Stück, in das sich Widmann schon als Kind verliebt hatte. Ob in einer „Lecture als Moderator am Klavier“, als Klarinettist im Ensemble, als Dirigent und Vermittler einer „Musik für junge Ohren“ oder eines Gesprächskonzerts – im Zentrum stehen für Widmann immer Mozart und Mendelssohn.

Klarinettist, Komponist, Dirigent: Jörg Widmann. Foto: Marco Borggreve

„What a Wonderful World“ im November lässt die Grenzen zwischen den Genres verschmelzen. Der Luxemburger Musiker Gast Waltzing (66) verbindet klassische Musik mit Musikstilen und Künstlern aus aller Welt.

Kabarettist Alfons

Die „Offenbachiade à la Afons“ kurz vor Fastnacht ist eine spritzige Melange aus Konzert und Kabarett: Ausschnitte aus den humorvollen, satirischen Bühnenwerke von Jacques Offenbach liefern die Steilvorlagen für den Kabarettisten Alfons.

„Your Music. Your Voice. Reloaded“ setzt im Mai auf den Mix von klassischer Musik und den sinfonisch arrangierten Songs der Jugendlichen des Vereins 2. Chance Saarland.

Junge Opernstars

Besondere Akzente setzt der Dirigent Michael Schønwandt (69) im Konzert mit dem US-Geiger Benjamin Beilman (33). Tatjana Ruhland läutet mit Flötenkonzerten von Carl Philipp Emanuel Bach die Vorweihnachtszeit ein, die Gaechinger Cantorey, ein von der Sopranistin Christiane Karg angeführtes Solistenensemble bringt mit der DRP Mendelssohns Oratorium „Paulus“ auf die Bühne

Der jährliche Wettbewerb „SWR Junge Opernstars“ mit Publikums- und DRP-Orchesterpreis im Frühjahr 2024 wird von Elias Grandy (42) geleitet: Mit der Mezzosopranistin Valerie Eickhoff, den Sopranistinnen Eva Zalenga und Sheva Tehoval und der Dirigentin Chloé Dufresne gehört auch der Dirigent Grandy zu den außergewöhnlichen Talenten, die bei internationalen Wettbewerben auf sich aufmerksam gemacht haben und 2023/24 ihr DRP-Debüt geben.

Im Austausch

Das Partnerorchester Orchestre National de Metz Grand Est kommt mit einem „Salut de Metz“ in die Matinée-Reihe, umgekehrt freuen sich Pietari Inkinen und die DRP auf das Frühjahrskonzert im Metzer Arsenal.

Im September geht Inkinen mit der DRP auf Tournee nach Südkorea – auch an seine Wirkungsstätte als Musikdirektor des koreanischen Rundfunkorchesters nach Seoul. Gastspiele führen die DRP im Laufe der Saison in das Feierabendhaus Ludwigshafen, in die Rheingoldhalle Mainz, in die Kölner Philharmonie, in die Liederhalle Stuttgart, nach Karlsruhe und Ludwigsburg. Mit dem Dirigenten Manfred Honeck ist die DRP bei den Internationalen Wolfegger Konzerten zu Gast und feiert den Sommer 2024 mit dem Open Air „SR Klassik am See“ in Losheim.

Dreimal in Kaiserslautern

Die zwölf von Orchestermusikern kuratierten Ensemblekonzerte in Saarbrücken (sechs), Kaiserslautern (drei) und im Burghof Forbach (drei) werden erstmals ergänzt um Intermezzi, die Räume und Kunstwerke musikalisch beleuchten. Drei dieser „Moments musicaux“ sind in der Modernen Galerie des Saarlandes zu erleben, einer in der Synagoge Saarbrücken mit Werken jüdischer Komponisten.

Mit der Rückkehr in die Congresshalle Saarbrücken, finden auch wieder wie gewohnt Konzerteinführungen statt. Auch der Orchesterspielplatz für Kinder ab vier Jahren kann endlich wieder bei jeder Matinée loslegen – singen, tanzen, spielen und ins Konzert luchsen, während die Großen der Matinée lauschen. Das Angebot für Familien und Grundschulen umfasst in dieser Saison die Konzerte „Maries Traumreise“ (nach Antoine de Saint Exupéry) und „Frühlingsgefühle“ (mit Volksliedern zum Mitsingen) – für Schulen jeweils mit pädagogischem Begleitprogramm. In den vier Ausgaben der „Musik für junge Ohren“ richtet sich Moderator Roland Kunz an Schüler weiterführender Schulen, drei Mal steht DRP-Chef Pietari Inkinen persönlich am Pult.

Info

Die Saisonbroschüre 2023/24 kann unter info@drp-orchester.de kostenlos angefordert werden. Infos: drp-orchester.de