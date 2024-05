Für den Monat Juni hat das Team um Dekan Peter Butz ein buntes Programm für die samstäglichen Atempausen in der Alexanderskirche in Zweibrücken zusammengestellt. Ein Überblick.

Den Auftakt der Konzertreihe Atempausen am kommenden Samstag, 1. Juni, markiert der Blieskasteler Chor Forever Young unter der Leitung von Christoph Nicklaus, der die Zweibrücker Alexanderskirche vom „Evensong“ bereits bestens kennt. Die Abendandacht gestaltete Nicklaus dort mit dem Von-der-Leyen-Chor. Die Sängerinnen und Sänger von Forever Young wollen unter dem Motto „Tonalität pur“ zeitgenössische Songs und Pop-Balladen interpretieren.

Französische Komponisten und eine Premiere

Am Samstag, 8. Juni, will der Leiter der Zweibrücker Herzog-Christian-Musikschule, Walther Theisohn, zusammen mit Nassir Yassin Werke des französischen Komponisten Napoléon Coste zu Gehör bringen. Es werden auch Stücke weiterer Komponisten interpretiert – mit Gitarre und Oboe.

Am dritten Samstag des Monats, 15. Juni, soll es eine Premiere in der Alexanderskirche geben. „Bleib doch stehen! – Geschichte(n) zweier Straßenmusiker“ ist das Programm von Markus Fabian und Jörg Concemius überschrieben. Die beiden Herren erzählen musikalisch, wie sie sich während des Studiums kennengelernt und mit Straßenmusik in verschiedenen europäischen Ländern ihr Studium finanziert haben. Neben den Songs, die das Duo vorträgt, werden den Zuhörern auch einige Anekdoten aus dieser Zeit nahegebracht. Die Zeitreise findet auch visuell statt, weil der musikalische Vortrag mit Fotos unterstützt wird.

Südamerikanisches und Verwunderliches

Der vierte Samstag, 22. Juni, gehört den Rhythmen Südamerikas. Das Duo Balancado möchte an diesem Vormittag die lateinamerikanische Lebensart musikalisch übersetzen.

Am 29. Juni, in der letzten Atempause, dürfen die Besucherinnen und Besucher ihr „blaues Wunder“ erleben – so ist auch die Veranstaltung betitelt. Die Familien Concemius und Duymel werden mehrstimmig Songs aus dem Anhang zum Evangelischen Gesangbuch präsentieren. Das neue Gesangbuch trägt den Titel „Wo wir Dich loben, wachsen neue Lieder“. Da dieser Titel recht sperrig ist, wird das Buch von vielen nur „Das kleine Blaue“ genannt. Daraus leitet sich auch der Titel der Atempause ab, denn das Liederbuch birgt überraschende Songs. „Natürlich gibt es für das Publikum auch die Möglichkeit zum Mitsingen“, kündigt Oliver Duymel an. Die Atempausen starten allesamt um 10.45 Uhr und dauern jeweils etwa 30 Minuten.