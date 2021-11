Die Konzerthalle am Zweibrücker Flugplatz wird ab Januar „Terminal Zweibrücken“ heißen. Der neue Pächter kommt aus Pirmasens und und plant am Flugplatz auch schon andere Veranstaltungsorte.

Seit Herbst 2016 gibt es die „A.C.H. Halle“ auf dem Flugplatz, schräg gegenüber der Eishalle. Sie wurde federführend von dem Zweibrücker Gastronom Thorsten Albrecht betrieben, der auch Wirt des Café Pastis in der Maxstraße ist und bei der Zweibrücker Kult-Band Schnappergang Gitarre spielte. „In dieser langen Zeit fanden viele unvergessliche Konzerte statt, es wurde viel gelacht, getanzt und gefeiert“, zieht Albrecht in einer Pressemitteilung ein Fazit dieser fünf Jahre.

Zum 1. Januar wird die Dara Event GmbH mit Sitz in Pirmasens die Veranstaltungshalle unter dem neuen Namen „Terminal Zweibrücken“ betreiben. Näheres wollen die geschäftsführenden Gesellschafter Raphael Wagenblatt und Daniel Schneider am Donnerstagmorgen bei einem Pressegespräch bekanntgeben, bei dem sie auch „die zukünftigen Pläne zu diesem populären Treffpunkt Zweibrückens erläutern“ möchten, wie es in der Pressemeldung heißt. Die Dara Event GmbH betreibt in Pirmasens auch die „Sportsbar“ am Bahnhof und den Musikclub „Quasimodo“. Das Unternehmen wird sich in Zweibrücken zudem nicht weit von der Eventhalle mit einem weiteren Projekt ansiedeln: Es will hinter der Internetfirma 1&1 für drei Millionen Euro eine Soccerhalle und eine Almhütte bauen.