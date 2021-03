Das Zweibrücker Kulturamt bietet ab Mitte März sechs Livestreams vor allem mit Künstlern aus Zweibrücken oder der Region an. Zu sehen sind Lesungen, Konzerte und Kabarett aus dem Herzogsaal, immer freitags oder samstags. Das Angebot ist kostenlos.

Zwar zeichne sich im Stufenplan gegen die Coronapandemie auch der Betrieb von Theatern wieder ab, „jedoch nur unter sehr schwierigen und zerbrechlichen Rahmenbedingungen“, wie der Zweibrücker Kulturamtsleiter Thilo Huble mitteilte. Das mache einen verlässlichen Kulturbetrieb mit Publikum nach wie vor sehr schwierig. „Natürlich begrüßen wir diese Öffnungsperspektive, aber eine stabile und längerfristige Planung für Präsenzveranstaltungen ist mit diesen Rahmenbedingungen auf kommunaler Ebene für die Veranstalter leider nicht möglich“, schreibt Huble, der auch Vorsitzender der Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen (Inthega) Rheinland-Pfalz/Saarland ist. „Konzerte und Theater brauchen nun mal einen zeitlichen Vorlauf, um sie zu bewerben, Publikum zu generieren und sie inhaltlich aufzustellen“, erklärt er. Viele Veranstaltungen wurden zwar in die Spielzeit 2021/2022 verschoben. Weitere Neuterminierungen würden jedoch immer schwieriger.

Deshalb habe sich das Kultur- und Verkehrsamt Zweibrücken nun auch dazu entschieden, verschiedene Veranstaltungsformate im Livestream digital anzubieten. „Ziel ist es, mit diesem digitalen Angebot das Kulturleben sukzessive wieder hochzufahren und natürlich auch die Kulturtreibenden und Künstler damit zu unterstützen“, begründet Thilo Huble die Maßnahme. Er hofft gleichzeitig, dass im Sommer im Freien wieder größere Veranstaltungen angeboten werden können. „Denn für Zweibrücken ist hier einiges vorgesehen“, kündigt er an.

Die sechs Streaming-Veranstaltungen kommen alle live aus dem Herzogsaal und werden kostenlos übertragen. Die Links zu den Streams werden unter zweibruecken.de/live im Internet veröffentlicht. Eine Registrierung ist nicht notwendig, man klickt einfach auf den Link. Alle Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr.

Los geht es am Samstag, 13. März, mit Silvia Bervingas und dem Trio Vivente . Das Ensemble macht Kammermusik, unterstützt durch Beträge der bekannten Zweibrücker Schauspielerin.

Am Samstag 20. März folgt ein Konzert der Soulfamily . Elmar Federkeil und fünf weitere Musiker spielen Soul, Funk und Rhythm and Blues.

Am Samstag, 27. März, spielt die Sabrina Roth Band um die Sängerin aus Enkenbach-Alsenborn eine Mischung aus Jazz, Soul, Blues und Pop.

Am Osterwochenende werden keine Konzerte angeboten, das Programm geht weiter am Samstag, 10. April, mit dem Zweibrücker Michel Wack und seiner Band Blues Himmel – Blues, Swing, Folk und Balladen mit Mundarttexten.

Nachdem bei den ersten vier Veranstaltungen Künstler aus der Region zwischen Saarbrücken und Kaiserslautern aufgetreten sind, folgt am Freitag, 16. April, die Kölner Kabarettistin Anny Hartmann mit einem politischen Kabarettabend unter dem Titel „No Lobby is perfect!“.