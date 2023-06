Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn man keine Lust auf etwas hat, sollte man am besten zu Hause bleiben. Nicht so war das bei vielen Besuchern auf dem Ernstweilerhof am Donnerstag. Beim letzten Konzert in der Musiksommer-Reihe wollte keine Stimmung unter den Zuhörern aufkommen. Und das, obwohl die AC/DC-Tribute-Band TNT ordentlich ablieferte.

Es ist ein Abend für alle, die sich keinen Boxsack kaufen wollen. Denn die AC/DC-Coverband TNT bietet die perfekte Möglichkeit, auf friedlichem Weg etwaige angestaute Aggressionen abzubauen. Das scheinen