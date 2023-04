Sebastian Voltz, Musiklehrer am Zweibrücker Hofenfels-Gymnasium, stellt am Sonntag, 23. April, 18 Uhr, sein Album „Voyages“ mit Eigenkompositionen bei der Mozartgesellschaft im Wintergarten der Zweibrücker Festhalle vor.

Irgendwo zwischen klassischer Musik, Impressionismus und europäischem Modern Jazz, tief verbunden mit der Klaviermusik des 20. Jahrhunderts und gleichermaßen höchst intuitiv und frei – so lässt sich die Musik von Sebastian Voltz beschreiben. Intime Momente, impressionistische Klangsphären und fragile Passagen der Spannung wechseln sich ab mit rhythmischen Eruptionen und strahlenden Ausbrüchen, stets geprägt von höchster Eleganz.

„Voyages“ beschreibt die Reise des Pianisten in der äußeren und inneren Welt und fordert den Hörer geradezu auf, sich mit auf diese Reise zu begeben, eigene Assoziationen zu der Musik zu entwickeln, Glücksmomente zu erleben, Traumbilder an sich vorbeiziehen zu lassen.

Rainbow Ensemble und Duo Jem

Sebastian Voltz, 1980 in Neunkirchen geboren, hat klassische Klaviermusik studiert und von 2001 bis 2008 in Saarbrücken auch Musikerziehung. Seit 2009 unterrichtet er am Zweibrücker Hofenfels-Gymnasium, wo er auch das Jazz-Weekend leitet. Außerdem spielt er im Rainbow Ensemble des Neunkircher Bassisten Martin Weinert, auf dessen Label Tough Tone die CD „Voyages“ auch erschienen ist. Daneben spielt er mit dem Duo Jem.

Karten für das Konzert gibt es im Zweibrücker Kulturamt, Maxstraße 1, und an der Abendkasse.