Das Konzert „Still Crazy“ mit der Sängerin Gitte Haenning und ihrer vierköpfigen Band in der Pirmasenser Festhalle wird wegen Corona verschoben auf Donnerstag, 25. November 2022. Die Karten bleiben gültig. In ihrem neuen Programm spürt Schlagerikone Gitte Haenning den gemeinsamen Wurzeln von Musical und Jazz nach. Karten für das Konzert sind erhältlich ab 41,50 Euro inklusive der Vorverkaufsgebühr (erhöhte Abendkassenpreise) in Pirmasens im Reisebüro Satter, bei Toto-Lotto Heidenreich im Wasgau Frischemarkt, im Kulturamt, Telefon 06331/842352, 0651/9790770 oder online unter www.kultopolis.com.