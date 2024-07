Die Zweibrücker Grunge-Band Fold stellt ihr Debütalbum am Samstag, 6. Juli, ab 19.30 Uhr in der Klosterkirche in Hornbach vor. „At The End Of The Sun“ ist in Eigenregie entstanden.

In unserem Bandporträt hatten wir fälschlich den 5. Juli als Datum genannt. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Über ihren Sound sagt die Band: „Alle Leute, die gerne Alice in Chains und Soundgarden hören, werden sich bei uns zu Hause fühlen. Eventuell wird es in der Klosterkirche noch die eine oder andere Song-Überraschung geben.“

Der Konzertabend findet im Rahmen des 45. Benefizkonzerts der protestantischen Kirchengemeinden Hornbach-Brenschelbach und Althornbach statt.