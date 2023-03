Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Beatsteaks schnuppern Morgenluft – und diese veredelten sie am Montag in der ausverkauften Saarbrücker Garage mit brachialer Härte. Es wurde laut, wild und hemmungslos. Lässt die Band zurzeit die Energie raus, die sich über die vergangenen Jahre angestaut hat?

Es ist das zweite Konzert ihrer Club-Tournee. Diese Tournee bringt die Beatsteaks in den nächsten zweieinhalb Monaten in 16 Städte. 18 Konzerte stehen insgesamt an. Die 1000 hungrigen