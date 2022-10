Das Mainzer Kammerorchester gastiert am Sonntag, 23. Oktober, 17 Uhr, in der Gustavsburg im Homburger Stadtteil Jägersburg. Das Konzert trägt den Titel „Juwelenglanz – Frauen in der Musik“ und beinhaltet Solokonzerte von Georg Friedrich Händel, Johann Baptist Georg Neruda, Antonio Vivaldi und Georg Philipp Telemann. Neben Isabelle Müller (Harfe) sind Renate Kehr (Flöte), Marie Deller (Blockflöte), Tabea Müller (Trompete) und eine Streichergruppe an dem Konzert beteiligt. Karten gibt es bei Kleeblatt Buch & Natur in Waldmohr und online unter www.ticket-regional.de.