Die Zweibrücker Renntage sollen größer werden. Der Pfälzische Rennverein Zweibrücken und die Dara-Gruppe haben eine Zusammenarbeit für die Renntage im April vereinbart. Die Pirmasenser Unternehmensgruppe, die neben der Entwicklung von Software auch eine Gastronomie-Sparte hat, wird beim Renntag am 16. April unter anderem das VIP-Zelt sowie ein weiteres, großes Veranstaltungszelt betreiben. Durch die Zusammenarbeit soll das Angebot der Renntage erweitert werden. Bisher war die Veranstaltung rund um das Pferderennen auf den Rennsonntag beschränkt. Das soll sich ändern. So wird die Veranstaltung offiziell bereits am Freitagabend mit einem Livekonzert beginnen. Samstag Nachmittag wird in Kooperation mit dem Pirmasenser Veranstalter Andreas Seibert eine Messe rund um das Thema Pferde organisiert werden. Auch am Abend gibt es dann ein Musik- und Unterhaltungsprogramm.

„Wir versprechen uns von der intensiven Kooperation mit dem Rennverein einen weiteren, richtigen und wichtigen Schritt in Richtung unserer Manifestierung als Veranstalter in Zweibrücken“, erklärt Raphael Wagenblatt ,Geschäftsführer der Dara Group. Klaus Wilhelm, Geschäftsführer des Vereins Pferderennverein, sieht in der Kooperation den nötigen Umbruch und die Chance, um den Renntag als Erlebnis zu gestalten. „Ich würde mir wünschen, dass die Veranstaltung rund um den Renntag in Zweibrücken, nicht nur rennsportbegeisterte Besucherinnen und Besucher anlockt, sondern auch viele Interessierte darüber hinaus anspricht. Damit wird der Grundstein für ein überregionales Pferdefestival mit Leuchtturmcharakter gelegt.“ rhp