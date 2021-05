„Flegeljahre“, ein Monodrama für einen Schauspieler und zwei Pianisten nach Jean Paul, steht als nächste Veranstaltung bei den Musikfestspielen Saar auf dem Programm. Die Musik stammt von Stefan Litwin, der Text von Holger Schröder, die gemeinsam mit dem Grau Schumacher Piano Duo das Konzert am Samstag, 15. Mai, ab 19 Uhr gestalten. Das Live-Streaming aus dem Saarbrücker Schlossfestsaal ist kostenfrei über musikfestspielesaar.de zu sehen. Die Uraufführung von „Flegeljahre“ vor Publikum mit Ulrich Noethen im Weltkulturerbe Völklinger Hütte ist auf den 11. oder 12. September verschoben. Mit dem Stück haben die Musikfestspiele dem Komponisten und Pianisten Litwin einen Kompositionsauftrag erteilt. Litwin kommt dabei dem Wunsch nach, ein abendfüllendes und eigens für das Grau Schumacher Piano Duo und den Schauspieler Ulrich Noethen konzipiertes Stück zu realisieren. Holger Schröder hat aus Jean Pauls Roman „Flegeljahre“ ein Libretto erarbeitet. In diesem Werkstattkonzert am Samstag, das einen Ausblick auf die Uraufführung im Herbst gibt, hat man als Zuhörer schon jetzt die Möglichkeit, Teile der Komposition kennenzulernen und in die musikalisch-poetische Welt Jean Pauls einzudringen.