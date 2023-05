Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Sing for Ukraine“ hieß das Benefizkonzert des DRK- Ortsvereins Schwarzbachtal am Freitag in der katholischen Kirche in Maßweiler. Zu hören war aber keine Kirchenmusik. Das lag an den vier Sängern.

Stände mit Weck und Würstchen, aber auch flüssiger Stärkung erwarteten die Gäste vor dem Eingang der Kirche bei frühlingshaftem Wetter, knapp 100 Zuhörer