Wie klingt es, wenn Dunkelheit vertont wird? Das Homburger Sinfonieorchester zeigt es. An seiner Seite ist am Sonntagabend im Saalbau die Star-Violinistin Dora Bratchkowa.

Der Kontrabass liegt rechts vorne auf der Bühne in seiner Halterung. Die übrigen Instrumente warten ebenfalls auf ihren Einsatz. Sie verkünden: Hier spielt gleich die Musik – und zwar die von Dmitri Schostakowitsch und Francis Poulenc. Als der Musiker seinen Kontrabass aufnimmt, die anderen es ihm gleichtun und wenig später Dirigent Jonathan Kaell seinen Taktstock hebt, sickern dunkle, schwere Klänge von der Bühne.

Schostakowitschs Violinkonzert Nr. 1 birgt im ersten Satz anfangs unheilvolle, düstere Klangschwaden. Sie gehen von den Bassregistern aus. Als die bulgarische Solistin Dora Bratchkowa zu spielen beginnt, bekommt alles eine neue Tiefe. Denn sie entlockt ihrem Instrument Klänge voller Trauer. Es ist, als würde die Violine ihr Leid klagen. Das Spiel ist wie ein Nebel, der aus Unbehagen, Undurchdringlichkeit und Schwere besteht. Plötzlich geht alles ganz schnell. Die Violine zittert und verstummt. Als die Streicher geeint eine Passage spielt, als würden die Töne ins Nichts fallen, lichtet sich der Nebel, und eine weichere Spielart verdrängt die Bedrohung.

Unerwartete Passagen

Manche Passagen lassen einen zusammenzucken, weil sie so unerwartet sind. Wie kleine Explosionen ist das Spiel während der ersten beiden Sätze. Es ist, als habe Schostakowitsch in seiner Komposition von innerer Zerrissenheit und Leere erzählen wollen. Gerade wenn man denkt, dass die Atmosphäre freundlicher geworden ist, nehmen Paukenschläge diese Illusion und schaffen zusammen mit Glocken und wieder angriffslustigen Streichern mystische Klangmomente. Genau diese Überraschung ist es, die einen beim Konzert so mitfiebern lässt. Denn im zweiten Satz wird das rasante Spiel plötzlich von Passagen gebrochen, die an einen Folkloretanz erinnern.

Dieses Spiel aus Rastlosigkeit, Gefahr und Aufatmen interpretiert das Orchester perfekt. Es treibt den Puls bei manchen Besuchern sicher ziemlich hoch, denn manchmal hat man das Gefühl, man würde Filmmusik zu einem Actionfilm hören. Nur, dass die Action angesichts des Spiels im eigenen Kopf stattfindet. Alles passiert unheimlich schnell – die Musiker gönnen ihren Zuhörern keine Atempause.

Im dritten Satz spielt Bratchkowa ein grandioses Solo. Rein und süß wie Honig vergönnt es einem Erholung. Es ist, als haben sich die Protagonisten im Stück nach den rasanten Szenen der ersten beiden Sätze vor der Gefahr retten können. Hohe Töne, die nah an die akustische Schmerzgrenze gehen, leiten ein weiteres Solo ein. Sie spielt, als ginge es um Leben und Tod, so schnell verschlingen sich die Töne zu einem meisterhaften Tanz. Es ist nicht nur eine Sporteinheit für die Ohren, auch der Dirigent weiß, was er getan hat.

Stücke wie Licht und Dunkelheit

Es sind nur zwei Stücke, die das Homburger Sinfonieorchester spielt. Aber zwei Stücke wie Licht und Dunkelheit. Das zweite – Poulencs „Sinfonietta“ – ist schwerelos, leichter, durchsetzt von schimmernden Harfenklängen und perlenden, verspielten Streichern. Die „Sinfonietta“ bestreitet das Orchester ohne die Solistin, die als Gastmusikerin hinzukam. Bratchkowa ist erste Konzertmeisterin der Deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern und Professorin an der Musikhochschule Mannheim.

Jubel vor der Pause

Regelrechte Jubelstürme branden auf – und da ist das Ende des Konzerts noch nicht erreicht, sondern es steht lediglich eine Pause an. Diese Zeichen des Wohlgefallens sind aber gerechtfertigt – das Orchester bietet einem alles, was man sich nur wünschen kann. Da ist ein technisch perfektes Spiel, dazu eine brillante Solistin – fernab der Spieltechnik schaffen die Musiker einen tollen Spannungsbogen, lassen einen mitfiebern und überraschen mit vielen atmosphärischen Wechseln, die sie gut herausarbeiten.

Die beiden jeweils viersätzigen Stücke sind gut ausgewählt. Bei Schostakowitsch kann Bratchkowa glänzen – sowohl in ihren Soli, als auch im Zusammenspiel mit dem Orchester.

Das Homburger Sinfonieorchester hat einem zwei Welten eröffnet und gezeigt, was es draufhat. Das abendliche Fernsehen kann man sich sparen – den von der Musik angeregten Actionfilm hatte man schon im eigenen Kopf.