Der Kammerchor Schir bematana aus Thaleischweiler-Fröschen lädt für Samstag, 18. Dezember, 19 Uhr, zum anglikanischen Weihnachtskonzert in die protestantische Kirche Thaleischweiler-Fröschen ein.

Es erklingen das Konzert für Oboe und Streicher in G-Dur von Karl Dittersdorf (1739-1799), einige Carols (englische Weihnachtslieder) in der Bearbeitung des britischen Komponisten John Rutter (geboren 1945) sowie die popularmusikalische Advents- und Weihnachtskantate „Everlasting Light“ von der amerikanischen Komponistin Mary McDonald (geboren 1956). Laut Aussage der Komponistin ist es die erste Aufführung des Werks in Deutschland.

Die Kantate „Everlasting Light“ wurde 2019 veröffentlicht und erzählt mit Worten des Lukasevangeliums die Weihnachtsgeschichte. Dem Volk, das im Finstern wandelt, erstrahlt ein helles Licht: Maria und Josef durch den Engel; den Hirten, die ihre Schafe hüten; dem blinden Simeon, der seinen Heiland gesehen hat. Eine Evangelistin führt dabei durch das Geschehen, das von Chor und Orchester ausgedeutet wird.

Unterstützt wird der Westpfälzer Chor mit dem jüdischen Namen durch Streicher und Bläser des Landes-Jugend-Sinfonie-Orchesters Saarland sowie des Saarbrücker Staatstheaters und der Hochschule für Musik des Saarlandes. Die Solo-Oboe wird gespielt von Susanne Roth-Schmidt aus Landau, die Leitung des Konzerts liegt bei dem 26-jährigen Organisten und Kirchenmusiker Benedikt Schwarz aus Zweibrücken (er absolviert zurzeit einen Masterstudium an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg). Es gilt 2G. Die Kirche darf mit 150 Zuhörern voll besetzt werden.

Karten

Karten gibt es für zehn Euro im protestantischen Pfarramt Thaleischweiler-Fröschen, Hauptstraße 61, oder unter Telefon 0173 1475931.