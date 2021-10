Bei einer Polizeikontrolle vor der Haustür – direkt an der Polizeiinspektion in der Landauer Straße – haben die Beamten am Freitagmorgen gegen 7 Uhr eine Frau mittleren Alters aus dem Verkehr gezogen. Der Anlass der Kontrolle war die Verkehrssicherheit von Kraftfahrzeugen in der dunklen Jahreszeit. Bezüglich des Autos hatte die Polizei jedoch keinen Grund, etwas zu bemängeln. Es lag eher in der Person der Fahrzeugführerin begründet, denn sie konnte keinen Führerschein vorzeigen. Zu Hause vergessen hatte sie ihn nicht. Die Beamten ermittelten schließlich, dass der 41-Jährigen die Fahrerlaubnis bereits im Juni entzogen wurde. Gegen sie wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.