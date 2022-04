Obwohl es verboten ist, sind regelmäßig Fahrradfahrer in der Fußgängerzone unterwegs. Nach mehreren Beschwerden aus der Bevölkerung hat die Polizei am Donnerstag, 21. April, zur Mittagszeit Kontrollen durchgeführt. Binnen einer Stunde seien den Beamten sieben Radfahrer aufgefallen, die allesamt 25 Euro Verwarnungsgeld zahlen müssen. Ein 48-Jähriger war mit seinem Drahtesel zudem unter erheblichem Alkoholeinfluss unterwegs. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,24 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und ihn erwartet eine Strafanzeige. Die Polizei kündigt weitere solcher Kontrollen an.