Von Freitag, 2. Dezember, bis zum Nikolaustag am 6. Dezember und dann übers verlängerte Wochenende, 9. bis 11. Dezember, soll er nun stattfinden: der Zweibrücker Weihnachtsmarkt 2022 rund um die Alexanderskirche. In den vergangenen zwei Jahren war er wegen Corona und den damit einhergehenden Auflagen für Veranstalter ausgefallen. „Wir machen uns jetzt an die Planung und hoffen das Beste“, sagt Heiko Saberatzky vom veranstaltenden Kulturverein Kontrastbühne Zweibrücken, dem Partner der Stadt. Bis zum 31. August mögen sich Vereine und Händler, die teilnehmen wollen, beim Verein melden. Auf der Homepage der Veranstaltung ist unter www.weihnachtsmarkt-zw.de/downloads/ ein Anmeldeformular hinterlegt.

Wie zuletzt 2019, soll der Weihnachtsmarkt rund um die Alexanderskirche sein Publikum mit Buden und der großen Bühne zum Alexanderplatz hin finden. Lokale Gruppe, Vereine und Initiativen sollen das Bühnenprogramm gestalten. Gut 50 Standplätze könne man vergeben, 20 Anmeldungen lägen bereits vor, so Saberatzky. Die Standgebühren werden in diesem Jahr moderat höher liegen als bei den Planungen zuletzt. „Im Bereich der Veranstaltungstechnik sind die Preise in der Pandemie explodiert. Der Markt der Anbieter ist kleiner geworden. Unsere Kosten als Veranstalter damit höher. Den Aufschlag müssen wir weitergeben“, sagt Saberatzky mit Bedauern.