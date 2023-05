Dass mehrere Firmen Glasfaser verlegen wollen, ist gut für die Kunden. Aber ein Risiko bleibt.

Glasfaser-Internet in der Südwestpfalz ist überfällig. Lange interessierten sich die Anbieter nur wenig für unsere Region. Dass nun gleich mehrere Firmen an den Ausbau gehen, ist für die Kunden erst mal gut. Die UGG, die in Contwig nicht so schnell vorankommt, wie sie angekündigt hatte, und die wählerische Telekom müssen sich dadurch mehr anstrengen. Beim Ausbau-Tempo, bei der Bandbreite, beim Preis, beim Kundendienst.

Was aber nicht passieren darf: Dass eine Firma aus Angst vor der Konkurrenz ihr Engagement einstellt. Nicht, dass am Ende doch noch einige Dörfer in die Röhre schauen.