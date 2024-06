Keine Entlassungen vor Ende 2027, niemals weniger als 1100 Mitarbeiter bei Tadano: Geht die Geschäftsführung auf diese Forderungen nicht ein, droht der Arbeitskampf.

„Für Tadano in Zweibrücken hat Geschäftsführer Sawada das Ziel ausgegeben, das Geschäft und die Arbeitsabläufe zu stabilisieren, den Standort profitabel zu machen. Das alles wollen wir doch auch“, sagte Betriebsratschef Eduard Glass in einer Mitgliederversammlung der Gewerkschaft IG Metall am Montag in der rappelvoll mit Tadano-Beschäftigten besetzten Festhalle. Doch die Methoden, mit denen die Manager ihr Sanierungsziel erreichen wollen, stoßen auf erbitterten Widerstand von Belegschaft, Betriebsrat und IG Metall. „400 Mitarbeiter entlassen? Das Werk Wallerscheid schließen? Von dem, was Herr Sawada am 14. Februar angedroht hat, ist er in all den Gesprächen, die wir seither mit ihm geführt haben, kein Stückchen abgerückt“, beklagte Glass. „Die Werksleitung sagt einfach, das sei alles alternativlos. Doch wenn das wirklich so passiert, dann wird damit auch der Standort Dinglerstraße destabilisiert. Denn dann sind nicht mehr genug Leute da, um den Betrieb effektiv und zukunftsfähig zu führen und die Kundschaft mit Produkten versorgen zu können.“ Glass erinnerte an 2012, 2013, 2015 und 2020: „Der Geschäftsführung ist nie was anderes eingefallen, als immer nur Leute zu entlassen. Bis heute haben wir aber noch keinen einzigen vernünftigen Vorschlag gehört, wir man den Betrieb wirklich nach vorne bringen kann.“

Der Betriebsratsvorsitzende Eduard Glass stimmt die Tadano-Mitarbeiter auf eine Zeit harter Verhandlungen ein. Foto: Gerhard Müller

Solche Vorschläge soll nun ein Gremium aus 45 sogenannten Auskunftspersonen erarbeiten: Diese Kommission aus Belegschaftsmitgliedern, nominiert vom Betriebsrat, wird sich ab sofort jeden Donnerstagvormittag treffen, um den jeweils aktuellen Stand des Konflikts zu erörtern und über Alternativen zu Entlassungen und Werksschließung zu beraten. „Die Auskunftspersonen dürfen bei ihrer Arbeit nicht behindert werden, und sie sind zur Geheimhaltung verpflichtet“, stellte Glass klar. Sollte keine Verständigung zwischen Arbeitgeber- und -nehmerseite möglich sein,

