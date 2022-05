Zweibrücker Jugendliche sollen die Chance auf politische Mitsprache bekommen. Die Stadt und die Kommunale Offene Jugendarbeit (Koja) laden junge Zweibrücker zur Jugendkonferenz „Connect“ ein: am Freitag, 6. Mai, 17 Uhr in der Mehrzweckhalle des Helmholtz-Gymnasiums. Gefordert wurde eine solche Konferenz von der SPD-Stadtratsfraktion.

Es sei wichtig, Jugendliche so früh wie möglich in demokratische Prozesse einzubeziehen und sie daran teilhaben zu lassen, „unabhängig von Stadt oder Bezirk“, wie Rebecca Wendel, Vorsitzende der Zweibrücker Jusos, auf Anfrage sagte. Junge Menschen sollten die Möglichkeit haben, ihre Meinung frei zu äußern. Diese Möglichkeit bekommen 14- bis 18-Jährige bei der Jugendkonferenz „Connect“ geboten. Das Alter habe in diesem Gremium keinen Einfluss auf das Mitspracherecht, so Wendel.

Laut der Juso-Vorsitzenden ist es vor allem in Bezug auf das Thema Schule von Nöten, mit jungen Schülern in Kontakt zu treten, die möglicherweise Vorschläge zur Lösung von Problemen haben, mit denen sie tagtäglich konfrontiert werden. Hier könnten auch die Politik und die Verwaltung noch etwas von den Jugendlichen lernen.

Die Gleichaltrigen werden am Freitag in Gruppen die Möglichkeit haben, über Themen zu sprechen, die sie persönlich beschäftigen, egal ob es sich dabei um „internationale Schlagzeilen (...) oder aber auch lokale Themen“ handelt, wie es auf der Website http://jugendarbeit-zw.de/connect/ heißt, auf der weitere Informationen zu finden sind.