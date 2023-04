Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die für Zweibrücken zuständige Kommunalaufsicht, die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier, hat in der Sache eine Fachaufsichtsbeschwerde gegen die Stadtverwaltung wegen der Bauvoranfrage Villa Schwinn zurückgewiesen. Oberbürgermeister Marold Wosnitza informierte am Mittwoch den Stadtrat.

Eine Zweibrücker Bürgerin, engagierte Denkmalschützerin, hatte sich gegen eine bereits am 16. Juli vergangenen Jahres positiv beschiedene Bauvoranfrage gewandt. Wie mehrfach berichtet,