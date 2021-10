Dieser Tage haben wir darüber berichtet, dass eine 82 Jahre alte Frau fünf Stunden lang in der Notaufnahme im Eingang des Nardini-Klinikums warten musste, bevor sie an die Reihe kam. Das Nardini beharrt darauf, dass das alles so seine Ordnung habe: Die Frau sei nicht lebensgefährlich erkrankt gewesen, und an dem Tag sei nun mal viel los gewesen.Formal mag ja alles seine Richtigkeit gehabt haben. Andererseits stellt sich schon die Frage, ob es einer hochbetagten, an Schmerzen leidenden Frau zuzumuten ist, fünf Stunden zu warten, ohne zu essen und zu trinken und ohne Auskunft über die mutmaßliche Wartezeit.

Gewiss, das ist Alltag in den Notaufnahmen deutscher Krankenhäuser. Das weiß jeder, der schon einmal einen Angehörigen in die Notaufnahme brachte oder bringen ließ. Mit Schlaganfall, wie sich später herausstellte, saß der Vater stundenlang mit mir in der Notaufnahme der Uniklinik, bevor er endlich drankam. Jahre später, mittags mit dem Rettungswagen hingebracht, musste er bis zum Abend still leidend warten, bis endlich ein Arzt sich seiner annahm – und sein Leben gerade noch rettete. Es stellte sich nämlich heraus, dass er mehrere gebrochene Rippen in der Lunge hatte. In den Online-Kommentaren zu unserem Artikel kann man ähnliche Erlebnisse nachlesen.

Die Erfahrungen zeigen: Die Notfallversorgung ist in Deutschland und damit auch am Nardini-Klinikum nicht optimal. Die aktuelle Neuregelung des ärztlichen Bereitschaftsdienstes, die dieser Tage umgesetzt wird, die wird die Situation nicht verbessern, eher verschlimmern. Lösungen sind rar. Das Hauptproblem bleibt: Es mangelt überall an Personal, und das vorhandene arbeitet zu oft bis zum Anschlag.