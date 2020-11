Bei allem Verständnis für die schwierige Situation der hiesigen Einzelhändler: Ein verkaufsoffener Sonntag passt jetzt nicht in die Zeit.

Einzelhandelsgeschäfte haben es schwer. Die Supermärkte auf der grünen Wiese, das Outlet, die Versandhändler nehmen ihnen seit Jahren Kunden ab. Und jetzt auch noch Corona: Viele Kunden, gerade ältere, beschränken aus Angst vor Ansteckung den Einkauf auf das Notwendige.

Deshalb kann man verstehen, wenn der Handel am verkaufsoffenen Sonntag am 29. November festhalten will. Der Termin war lange vor der zweiten Corona-Welle ausgewählt worden.

Jetzt aber sind wir mitten drin in dieser zweiten Welle. Ein verkaufsoffener Sonntag rentiert sich so richtig nur dann, wenn viele Kunden in die Stadt strömen. Viele Menschen auf einem Haufen: Das geht aber wegen Corona derzeit nicht.

Es hilft also alles nichts: Es ist vernünftiger, den verkaufsoffenen Sonntag jetzt abzusagen und dafür im kommenden Jahr einen mehr als üblich zu veranstalten. Der Ausgeh-Nachholbedarf wird nächstes Jahr groß sein.