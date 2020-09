Was politisch gewollt ist, muss auch über klare Vorgaben geregelt werden.

Die ganzen Ge- und Verbote der Straßenverkehrsordnung sind doch überzogen. Der Mensch als vernunftbegabtes und stets ans Gemeinwohl denkendes Wesen fährt doch freiwillig dem kategorischen Imperativ entsprechend so, dass die Maxime seines Fahrstils jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Verkehrsordnung gelten könnte. Was, das ist Käse? Natürlich ist es Käse. Was das politisch gewollte ökologische Bauen am Kirchberg angeht, soll das Prinzip der Freiwilligkeit aber plötzlich doch gelten. So sehen das zumindest große Teile des Stadtrats. Ihr idealistisches Menschenbild in Ehren, aber beim Bauen steht – wie bei den meisten anderen Vorhaben auch – nicht das Gemein-, sondern das persönliche Wohl an erster Stelle. Bestimmt bauen manche aus Überzeugung umweltgerecht und sparen dafür lieber an anderer Stelle. Die Ansicht „Scheiß aufs Dachgrün, ich leiste mir lieber die teurere Küche/den edleren Holzboden/das schönere Bad, da bin ich öfter als auf dem Dach“ dürfte allerdings weiter verbreitet sein. Das ist menschlich nachvollziehbar. Wer jedoch ein klimafreundliches Neubaugebiet will, braucht Ge- und Verbote, sonst wird das nichts. Es gibt weder das Recht noch die Pflicht, in einem solchen Gebiet zu bauen. Der Bauherr kann entscheiden, ob er hier bauen und die Vorgaben akzeptieren will oder nicht. Ganz freiwillig.