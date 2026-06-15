Seit ein, zwei Wochen haben die Zweibrücker Gewissheit über die künftige Ligazugehörigkeit. Zwei Spieler gehen, ein wichtiges Puzzleteil bleibt aber.

Sportlich hatten die Basketballer der VT Zweibrücken den Klassenverbleib in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Ende März nicht geschafft. Sie waren abhängig von anderen Klassen und Teams. Jetzt ist klar: Sie treten kommende Saison doch wieder in der Oberliga an. Der Trainer bleibt der gleiche.

Die Zweibrücker hatten – erst mit Spielertrainer Aykut Bozdemir und gegen Ende der Saison mit Coach Igor Gjorgjievski – in 20 Spielen bei fünf Siegen nur zehn Punkte eingefahren und wurden Tabellenneunter. „Wir sind jetzt von der Klasse obendrüber abhängig“, hatte VTZ-Abteilungsleiter und Spieler Denis Rendgen danach nüchtern festgestellt. Aus der 2. Regionalliga Nord kam dann aber doch kein Team runter, aus der Landesliga Rheinland kein Team hoch und die TSG Heidesheim meldete ab.

Seit ein, zwei Wochen wissen die VTZ-Korbjäger nun, dass es für sie doch in der Oberliga weitergeht. „Mit einem Wermutstropfen: Tim Burkholder und Luca Höchst wechseln zum Ligakonkurrenten TuS Herrensohr“, sagt Rendgen. Dahingegen bleibt Igor Gjorgjievski auch in der kommenden Spielzeit Trainer der Zweibrücker Basketballer.