75 Jahre Zweibrücker Rundschau – das muss gefeiert werden, und das machen wir unter anderem am morgigen Freitag. Wir laden ein zur gläsernen Redaktion von 12 bis 16 Uhr im Gasthaus Drumm an der Ecke Gutenberg-/Hilgardstraße. Gläserne Redaktion heißt: Die Mitglieder der Lokalredaktion sind vor Ort, bereit und gespannt darauf, sich mit Gästen zu unterhalten. Wir freuen uns darauf, den Geschichten zuzuhören, die uns unsere Besucher erzählen wollen. Am Großbildschirm kann das Entstehen einer Zeitungsseite mitverfolgt werden, es gibt Getränke und was zu knabbern und eine Foto-Ecke. In dieser können sich Gäste im 50er-Jahre-Look ablichten lassen, die Fotos werden direkt ausgedruckt und können gleich mitgenommen werden. Retro-Klamotten und -Accessoires stehen bereit. Warum 50er Jahre und warum Gasthaus Drumm? Weil hier 1947 die ersten Redaktionsräume der Zweibrücker Rundschau waren. Und morgen verlegen wir unsere Redaktion noch mal zurück zum ersten Schauplatz.