Was kann getan werden, um die Zukunft der Bosch-Mitarbeiter zu sichern? Werden Ortsräte für alle Ortsteile eingeführt? Damit beschäftigt sich am Donnerstag der Homburger Stadtrat.

Von Patrick Göbel

Unter anderem das von der EU beschlossene Verbrenner-Aus für Neuwagen ab 2035 könnte die Mitarbeiter des Homburger Bosch-Werks schwer treffen. Arbeiten momentan noch 3800 Leute im Werk, könnte sich diese Zahl in zehn Jahren auf 1500 reduzieren, fürchtete Betriebsratschef Oliver Simon Anfang März.

Damit die Arbeitsplätze gesichert werden können, fordert Linken-Fraktionschefin Barbara Spaniol Investitionen in die Zukunft. Wasserstoffbasierte Technologien „bieten Perspektiven zum Erhalt der Arbeitsplätze“, so Spaniol. „Bosch ist in der Pflicht, für Transparenz bei der Neuausrichtung zu sorgen und die Beschäftigten dabei mitzunehmen.“ Transformation dürfe nicht den Arbeitsplatzabbau bedeuten, sondern müsse Alternativen in neuen zukunftsorientierten Produktionsbereichen aufzeigen. Dieses Thema wird im Stadtrat diskutiert werden.

Ebenso geht es um die Kosten, die nötig sind, um die Schlossbergruinen zu erhalten. Parkgebühren könnten auf die Bürger bald an den Parkplätzen am Enklerplatz und am Zweibrücker Tor zukommen. Die Stadt hat die Parkplätze in der Innenstadt angemietet, in der Corona-Zeit aber auf Gebühren verzichtet. Das soll sich jetzt ändern, fordern die Grünen. Die Anmietung der beiden Parkplätze verschlingt laut Fraktionschef Marc Piazolo jeden Monat einen vierstelligen Betrag.

Künftig soll es für alle Homburger Ortsteile Ortsräte geben. Bisher gibt es nur in Einöd, Kirrberg, Jägersburg und Wörschweiler separate Räte. Acht Ortsteile sind ohne Rat; vier Vorschläge werden diskutiert, dabei sollen einige Orte zusammengefasst werden.