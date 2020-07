Der Komet C/2020 F3, besser bekannt unter dem Namen Neowise, nach dem Weltraumteleskop benannt, womit er im März entdeckt wurde, erreichte am Donnerstag den erdnächsten Punkt seiner Umlaufbahn. Die Entfernung beträgt etwa 100 Millionen Kilometer, womit uns der Komet näher ist als die Sonne. Seinen sonnennächsten Punkt hat der Komet bereits überschritten. Ihre elliptische Umlaufbahn führt die Kometen nah an die Sonne heran, wodurch es zum Austritt von Gasen und Materie kommt und der Schweif entsteht. Dann fliegen sie wieder zurück in die äußeren noch weitgehend unbekannten Regionen unseres Sonnensystems. Noch kann man Neowise mit bloßem Auge am Nordhimmel unter dem Sternbild des Großen Wagen finden. Je später und je weiter von beleuchteten Ortschaften entfernt, umso besser ist der Schweifstern zu sehen. Eine Digitalkamera ist hier dem menschlichen Auge überlegen, auch was die Farbwahrnehmung nachts betrifft. Ein bisschen Bildbearbeitung am Computer ist aber auch noch nötig. Bis Ende Juli soll der Komet noch zu sehen sein, dann dauert es 5000 bis 7000 Jahre, bis er der Erde wieder so nah kommt. Der bekannte Halleysche Komet kehrt ungefähr alle 75 Jahre wieder.