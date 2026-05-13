Ein unbekannter Fahrer hat am Dienstagmittag auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim kurz vor der Anschlussstelle Rohrbach ein Auto von der rechten Spur gedrängt, sodass es mit der rechten Leitplanke zusammenstieß. Nach Angaben der Polizei flüchtete der Fahrer mit seinem schwarzen Kombi danach von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894 1090 zu melden.