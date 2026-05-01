So pervers ging es im Homburger Saalbau selten zu – und so viel nackte Haut sah man auch selten.

Sex, Schwule, die sich an die Schamhaare wollen und Schrotflinten-Angriffe – all das bot die Theaterkomödie „Zwei Männer ganz nackt“. Samt einem prominenten Schauspieler.

Als der Vorhang die Bühne freigibt, ertönen volkstümliche Akkordeonklänge. Sie passen gut ins Wohnzimmer, in dem alles nach Spießbürgerlichkeit schreit: Mit dem Geweih an der Wand und den Blumen auf dem Kaminsims könnte man nicht im Traum daran denken, dass diese Idylle in Sekunden ins Chaos gestürzt wird.

Splitterfasernackter Staranwalt

Als der Staranwalt Alain bemerkt, dass er neben einem splitterfasernackten Mann erwacht ist, entfährt ihm ein Schrei. „Wer ist der Typ?!“, wütet er, fährt von der Couch hoch, rennt aus dem Wohnzimmer und kommt mit einer Schrotflinte zurück, die er auf den Mann richtet, der auch noch sein Partner in der Kanzlei ist Er ruft die Polizei und ächzt in den Hörer: „Bei mir ist ein Mann eingedrungen!“ Schon da können die rund 300 Besucher ahnen: Von doppeldeutigem Wortwitz wird es ebenso viel geben wie Alains Ehefrau im Lauf des Stücks Kondome auf der Couch finden wird.

Denn Ehefrau Catherine platzt rein, als sie noch halbnackt sind und Alain rätselt, wie das passieren konnte. Für sie steht fest: Die letzten 25 Ehejahre waren eine Lüge, ihr Mann ist ein heimlicher Schwuler, „der von seinem Kollegen den Arsch vollkriegt“. Auch wenn manche Wortspiele ein bisschen zu übertrieben und teils sogar albern wirken könnten, so sind es die beiden Hauptdarsteller, die auch noch die absurdesten Dialoge glaubwürdig rüberbringen. Beispiel gefällig? „Orgien, Lack und Leder, wo man sich gegenseitig auspeitscht bis zum nächsten Mittag. Du mit deinen Magazinen, liest immer den Kicker auf dem Klo. Kicker oder Ficker?“ Im Gegenzug versucht er seine Frau davon zu überzeugen, dass er nicht schwul ist: „Ich hasse Opern, mache kein Bodybuilding, ich hab’ nicht mal einen Pudel!“ – „Dann bist du eben ein Schwuler ohne Pudel!“

Spiel mit Klischees

Es ist das Spiel mit den absoluten Klischees, denen alle Beteiligten in so herrlicher naiv-doofer Art erlegen sind, die die Besucher oft laut lachen lassen. „Ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal miteinander geschlafen haben“, sucht Catherine weiter nach Beweisen für die Homosexualität ihres Mannes. „Das ist bei älteren Frauen so!“, hält er dagegen. Dann kommt ihr die Erleuchtung: Ihre „ausgeleierten Brüste“ sind schuld. „Du hast das Gefühl, du schläfst mit deiner Mutter!“ Dann wird es ihr zu bunt, und Nicolas muss zum zweiten Mal in den Lauf des Gewehrs blicken. „Sind Sie schwul?“, zetert sie. „Ja, wenn Sie wollen“, sagt er. „Was sind Sie denn jetzt? Hetero, homo, bi, trans?“ – „Völlig verwirrt.“

Verwirrt sind manche Besucher sicher auch, wenn sie Alains Stimme hören. Denn der wird gespielt von Rufus Beck, der nicht nur Schauspieler ist, sondern auch die „Harry Potter“-Hörbücher eingesprochen hat. Auch Peter Kremer (Nicolas) ist als Schauspieler unter anderem von „Tatort“-Filmen bekannt.

Witzig und rundum spaßig

Die schnellen Dialoge peitschen einen durchs Stück. Und absurde Aktionen. „Wenn man vögelt, verliert man Schamhaare“, ist Nicolas überzeugt. Das will er bei seinem Gegenüber mit eigenen Augen sehen. Er stürzt sich auf Alain und will ihm an die Schamhaare. Nur gut, dass Catherine das nicht mehr mit ansehen muss, denn sie ist inzwischen ausgezogen. Nicht ohne grünes Licht zu geben: „Ihr könnt euch durchnudeln, so lange ihr wollt!“

Das Stück ist grandios pointiert und toll gespielt. Es macht einfach Spaß, den beiden Männern beim Rätselraten zuzusehen, wie sie nackt auf derselben Couch landen konnten. Alains Theorien schwanken zwischen Drogen im Kaffee und Verfluchung durch einen Voodoo-Priester. Als Alain über ein Callgirl herfällt und seiner Frau so seine Heterosexualität beweisen will, ist das Chaos perfekt. So geht ein Stück zu Ende, das witzig, schnell und rundum spaßig war – und nebenbei fragt: Wäre es selbst für einen Staranwalt schlimm, zu lieben, egal, ob Mann oder Frau?