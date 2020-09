Im nördlichen Saarland soll eine größere Gruppe von Quadfahrern am Samstagnachmittag, 12. September, den Verkehr vorsätzlich zum Erliegen gebracht haben. Wie die Polizei in Losheim (Kreis Merzig-Wadern) mitteilt, war die Quad-Kolonne auf einer Landstraße zwischen Saarhölzbach und Britten unterwegs. An einer Einmündung habe man von beiden Seiten jeweils fünf Minuten lang ein Quad quergestellt, damit die Geschlossenheit der Quadfahrer nicht unterbrochen werde. Dies habe andere Verkehrsteilnehmer genötigt und belästigt. Wenig später stoppten zwei Polizeistreifen den Konvoi aus etwa 50 Quads in Britten. Eine Erlaubnis zum Fahren im geschlossenen Verband habe nicht vorgelegen. Hauptverantwortliche für die Kolonnenfahrt seien ein 24-Jähriger aus Mettlach und ein 30-Jähriger aus Wadgassen gewesen. Die Polizei schrieb sich die Personalien aller Quad-Fahrer auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft seien keine Anzeigen wegen Nötigung im Straßenverkehr ergangen. Allerdings seien alle Fahrer wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten angezeigt worden. Die beiden Verantwortlichen müssten nun mit einer Geld-Verwarnung rechnen, weil sie eine erlaubnispflichtige Veranstaltung ohne Genehmigung durchgeführt hätten. Die Mitfahrer im Konvoi müssen mit einem Verwarngeld rechnen, weil sie in einem ungenehmigten geschlossenen Verband mitfuhren. Die Weiterfahrt im Konvoi wurde untersagt.