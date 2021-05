War der 9. Mai 2018 der Tag, an dem die Ermittlungen der Kaiserslauterer Drogenfahnder den Angeklagten auf die Spur kamen, die sich jetzt im Drogenprozess vor dem Landgericht Zweibrücken verantworten müssen? Das sagte gestern ein Hauptkommissar der Kriminaldirektion Kaiserslautern im abgetrennten Prozess gegen zwei (30 und 31 Jahre alten) der insgesamt neun Angeklagten aus.

An diesem Tag im Mai 2018 seien die Kollegen bei einer „zufälligen Verkehrskontrolle“ in der Kaiserslauterer Innenstadt auf einen alten Mercedes aufmerksam geworden und hätten die drei Insassen – darunter den 31-jährigen Angeklagten – kontrolliert. Die Beamten fanden unter dem Mercedes auf dem Boden einige Päckchen und vermuteten, dass es sich um Marihuana handelte, so der Zeuge gestern. Es soll aber Kokain gewesen sein, das die Insassen auf den Boden geworfen haben sollen, so der Zeuge. Im Fahrzeug fanden die Beamten eine präparierte Dose, in der das Kokain gelegen haben soll, so der Zeuge weiter. „Das war der Beginn der Ermittlungen gegen den Angeklagten und seine Freunde“, sagte der Hauptkommissar.

Diese Ermittlungen weiteten sich so aus, dass nun vor der Großen Strafkammer beim Landgericht Zweibrücken neun Angeklagte sitzen, die sich laut Anklage zu „einer Bande mit dem Ziel eines gewerbsmäßig betriebenen Handels mit Betäubungsmitteln zusammengeschlossen haben“ und von 2018 bis zu ihrer Festnahme am 24. November 2020 durch die Drogengeschäfte zweieinhalb Millionen Euro eingenommen haben sollen. Mit dem alten Mercedes sei der 31-jährige Angeklagte ständig unterwegs gewesen, so der Zeuge.

Die Kammer interessierte gestern die Finanzsituation der beiden jungen Männer auf der Anklagebank. Dazu sagte der Ermittler der Kripo Kaiserslautern aus: Der alte Mercedes sei auf den Vater des 31-Jährigen zugelassen. Das Auto hatte einen Kilometerstand von 117 000 und wurde für 13 750 Euro von dem Angeklagten bar gekauft. Durchleuchtet wurden auch die Bankkonten der beiden Angeklagten. Größere Geldtransfers wurden über diese Konten nicht festgestellt, so ein Ermittler. Heute sollen weitere in den Zeugenstand. Zwei Ermittler des Bundeskriminalamtes sollen im Juni vor Gericht erscheinen. Sie sollen zur Frage der verschlüsselten Gespräche der Angeklagten mit Encrochat-Handys bei den Drogengeschäften aussagen. Der Prozess wird heute um 13.30 Uhr fortgesetzt.