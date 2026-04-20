Neunkirchen Kohlhof: Kinderklinik bleibt – Standort soll ausgebaut werden
Die Kinderklinik auf dem Kohlhof in Neunkirchen soll nun doch nicht nach St. Wendel verlagert werden; sie soll erhalten bleiben. Das wurde auf der Pressekonferenz am Montagmittag bekanntgegeben. Der Klinik-Standort soll sogar weiter ausgebaut werden – zu einer Fachklinik für Frauenheilkunde, Geburtshilfe, Kinder- und Jugendmedizin inklusive Sozialpädiatrie. Zudem sollen Angebote für Kinder- und Jugendhilfen etabliert werden. Andere Angebote, wie etwa der Aufbau einer Kinder- und Jugendpsychiatrie, einer Reha und eines Medizinischen Zentrums für Erwachsene mit Beeinträchtigung (MZEB) sollen geprüft werden. Der Kohlhof hat ein großes Einzugsgebiet und behandelt nicht nur Patienten aus dem zentralen und östlichen Saarland, hier kommen auch viele Kinder von Müttern aus der Westpfalz zur Welt, vor allem von solchen aus dem westlichen Landkreis Südwestpfalz, dem Landkreis Kusel und der Stadt Zweibrücken. Seit mehr als vier Monaten hatte es Diskussionen, Demonstrationen und Proteste gegen die Pläne des Gesundheitsministers gegeben, seit dieser im November verkündet hatte, die Kinderklinik solle geschlossen werden und nach St. Wendel ziehen.