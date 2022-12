Alles wird immer teurer, das Geld ist knapp, und jetzt auch noch Weihnachtsgeschenke kaufen! Muss nicht sein, sagen wir. Schenken ja, kaufen nein. Hinter unseren Adventskalender-Türchen gibt es dieses Jahr jeweils eine Idee für ein Weihnachtsgeschenk, das wenig oder gar nichts kostet. Außer etwas Zeit, Lust und Hingabe, die müssen schon sein. Und: Keine Angst, es wird kein Kerzenständer aus alten Wäscheklammern gebastelt.

Heiligabend nähert sich mit Riesenschritten. Wie wäre es, als Geschenk fürs Essen an besagtem Abend zu sorgen? Essen muss jeder, auch an Weihnachten. Und fragt man ein bisschen rum, wird als typisches Heiligabend-Essen oft „Werschtscher mit Grombeersalat“ beziehungsweise „Werschtscher mit Sauerkraut unn Grombeerbrei“ genannt, also nichts, was Millionen kostet. Eignet sich gut zum innerfamiliären Verschenken, am 24. Dezember kommt ja meist die Familie zusammen. Also: Gästeliste checken, eventuelle Lebensmittelunverträglichkeiten berücksichtigen und ab zum (Super)Markt (Grombeere) und zum Metzger (Werscht, Sauerkraut). Für Veganer und Vegetarier gibt’s Würstchen auf Soja- oder Getreidebasis. Und das gemeinsame Kartoffelschälen kann als Teil des Geschenks durchgehen, viele Menschen wünschen sich ja Zeit miteinander.