Kobragift gefällig? Eine sehr teure Substanz aus dem Verdauungstrakt von Pottwalen? Kakerlaken zum Züchten? Kriegen Sie alles in Zweibrücken. Bei Albert Stephan in der Landauer Straße. Einen Laden hat er aber nicht. Er verkauft seine Medizinaldrogen vor allem an Hersteller homöopathischer Arznei. Sein Onkel war sogar mal bei Robert Lembke in der Ratesendung „Was bin ich?“.

Im Neubaugebiet Bechhofen gibt es Ärger, weil der Untergrund nass ist und die Bauplätze teurer werden. Die Pfalzwerke laden die Grundstückskäufer jetzt zu einem Gespräch ein.

Jannik Groel aus Kleinbundenbach ist stark sehbehindert. Trotzdem hat er sein Abitur gemacht und beginnt jetzt ein Studium.

Nachdem ein 35-jähriger Mann am 12. Februar am Alexanderplatz eine schwere Stichverletzung erlitt, haben die Ermittler immer noch keine heiße Spur.

Den Unternehmergeist schon in der Schule wecken, will ein neuer Wettbewerb der IHK. Vier Schüler der Pirmasenser Landgraf-Ludwig-Realschule belegten dabei den dritten Platz mit einer Idee, die Computerspiele und Medizinanwendungen revolutionieren könnte.

Pirmasens führt als landesweites Novum in Personalunion mit dem Grundschul-Sozialarbeiter den Kita-Sozialarbeiter ein. Das ganzheitliche Konzept, mit dem möglichst viele Kinder in die Kita gebracht und deren Übergang und Erfolg an der Grundschule unterstützt werden soll, erweist sich bereits in der Pilotphase als äußerst vorteilhaft.

Nach zwei Jahren Corona-Pause richtet am Samstag, 7. Mai, das katholische Pfarramt St. Pirmin den Nardini-Wallfahrtstag aus, der sich als Gedenktag für den Seligen Paul Josef Nardini vor der Pandemie bereits etabliert hatte.