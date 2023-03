Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zuletzt war etwas Sand im Getriebe beim Zweiten der Bezirksliga-Aufstiegsrunde, der SG Knopp/Wiesbach. Am Sonntag, 15.15 Uhr, empfängt die SG den SV Nanz-Dietschweiler auf dem Knopper Rasenplatz.