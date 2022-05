In der Fußball-Bezirksliga will die SG Knopp/Wiesbach einen Platz klettern und somit Meister werden, stellt sich aber auch auf Relegationsspiele ein. Während in Rieschweiler die Zeichen auf Abstieg stehen, kann der SV Battweiler in Ruhe für die neue Runde planen und sich an der Erkenntnis erfreuen, dass die Mannschaft auch in der Aufstiegsrunde mit ihren Gegnern mithalten konnte.

Jetzt sind es nur noch zwei Punkte Rückstand auf Klassenprimus SC Weselberg. Die SG Knopp/Wiesbach ist nach dem 3:0-Sieg gegen den SV Kirchheimbolanden wieder etwas an den Konkurrenten herangerückt. Weselberg hat in den letzten Minuten einen Sieg gegen den TuS Bedesbach-Patersbach verspielt. „Im Hinspiel hat die Chancenauswertung nicht gepasst. Deshalb haben wir zwei Punkte liegen lassen“, meint Co-Spielertrainer Mentor Shabani, vor der Heimpartie gegen Bedesbach-Patersbach (Samstag, 15.15 Uhr). Dass eben diese Chancenauswertung wieder passte, zeigte sich auch beim Spiel gegen Kirchheimbolanden. Aber Shabani hat nicht ausschließlich den Meistertitel im Blick. „Wir haben schon einmal ein bisschen zur anderen Gruppe rübergeschaut. Aber da ist alles noch ziemlich offen“, erklärt Shabani mit Blick auf eine mögliche Relegation.

Wille ist da

Der SV Battweiler trifft am Sonntag (15 Uhr) in der Bezirksliga-Aufstiegsrunde im Heimspiel auf die SG Finkenbach/Mannweiler. Dem Tabellendritten unterlag die Mannschaft von Spielertrainer Maximilian Buchholz im Hinspiel deutlich mit 0:5. Battweilers Spielertrainer hofft auf Wiedergutmachung. „Der Wille ist auf jeden Fall da. Im Moment sieht es aber personell nicht so rosig aus“, erklärt Buchholz, der dennoch bisher in allen Spielen der Aufstiegsrunde die Möglichkeit zu Punkten sah. Insbesondere sieht Buchholz die Stärke des Gegners im kämpferischen Bereich. „Sie wissen aber auch genau, was sie können und was nicht“, ergänzt er.

Keine Ausreden mehr