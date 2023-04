Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die SG Knopp/Wiesbach startet am Sonntag verspätet in die Bezirksliga-Aufstiegsrunde, nachdem die Partie beim SV Kirchheimbolanden nicht ausgetragen wurde. Battweiler muss in Mannweiler ran, und die SG Rieschweiler II in der Abstiegsrunde in Kaiserslautern.

Nachdem der SVK zuletzt nicht angetreten war, steht für die SG Knopp/Wiesbach am Sonntag (16 Uhr) die Auswärtspartie beim Fünften TuS Bedesbach-Patersbach an,