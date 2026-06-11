Der Gemeinderat von Knopp-Labach hat – wie zuvor der Rat in Krähenberg – die Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen zum Antrag für Windräder vertagt.

Geplant sind sechs Windenergieanlagen auf den Gemarkungen Krähenberg und Knopp-Labach. Der Rat fühlt sich jedoch nicht ausreichend informiert. Die Erläuterungen von Nico Eichert von der Verbandsgemeindeverwaltung überzeugten die Mitglieder nicht. „Das Vorgehen der Verbandsgemeinde war etwas billig“, sagte Ortsbürgermeister Ralf Schneider. Man habe Informationen zu möglichen Betreibern und deren Konditionen erwartet – etwa, ob Bürger günstigeren Strom erhalten oder wie die finanziellen Mittel fließen. Grundsätzlich ist der Rat für erneuerbare Energien, betonte Schneider gegenüber der RHEINPFALZ. Die Anlagen müssten jedoch ins Dorf passen. Geplant sind Windräder mit einer Höhe von 260 Metern.

Knopp-Labach will Schwerpunktgemeinde werden

Einstimmig beschloss der Rat, dass Knopp-Labach sich darum bemühen soll, Schwerpunktgemeinde zu werden. Den Antrag begründete Schneider damit, dass die Kommune so Zugang zu größeren Fördertöpfen erhalte. Voraussetzung ist die Teilnahme am Förderprogramm Zukunftscheck Dorf, die in Knopp-Labach gegeben ist. Pro Landkreis können maximal zwei Gemeinden anerkannt werden. Sollte es 2027 nicht klappen, will die Gemeinde für 2028 erneut einen Antrag stellen. Die Anerkennung gilt für acht Jahre.

Aus Mitteln des Regionalen Zukunftsprogramms (RZN) werden statt zwei nun drei Verkaufscontainer angeschafft. Sie sollen erstmals beim kleinen Grumbeermarkt am 20. September zum Einsatz kommen. Die Container kosten knapp 10.000 Euro, hinzu kommen 6000 Euro für die Innenausstattung. Laut Schneider können die Stände mit einem Traktor transportiert und daher auch bei anderen Festen an verschiedenen Orten genutzt werden. Da die Container abschließbar sind, lassen sich darin zudem Maschinen und Geräte des Gemeindebauhofs lagern.