Knopp-Labach hat ein massives Müllproblem. So beschreibt Bürgermeister Ralph Schneider einen Zustand, der nicht nur ihn, sondern auch die Gemeinderäte ärgert. „Jeden Müll, der hier abgelagert wird, bringe ich zur Anzeige“, warnt Schneider. Einige Vorfälle habe er bereits bei der Kriminalpolizei gemeldet. „Das ist ein Vergehen, das geht auf die Kosten der Allgemeinheit“, schimpfte der Bürgermeister am Donnerstagabend in der Sitzung des Gemeinderats. So seien Glasscherben in großer Menge auf einen Feldweg gekippt worden. „Wenn da ein Landwirt mit dem Traktor hineinfährt, hat er schnell einen Schaden von 5000 Euro.“ Auch Fliesen habe die Gemeinde von einem Feldweg entfernen müssen. Am Containerplatz – ein beliebter Ort, um illegal Müll abzulegen, wie die Ratsmitglieder meinten – seien im März Elektrogeräte abgelegt worden. Halbierte Ölfässer lägen zwar auf einem Privatgrundstück in Richtung Scharrhof, „doch das darf auch nicht sein“, waren sich die Ratsmitglieder einig.